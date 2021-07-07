» » » В Самарканде Lada Largus столкнулась с грузовиком Mercedes. Два человека погибли, двое-госпитализированы
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  • 7 июль 2021 9:18
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В Самарканде Lada Largus столкнулась с грузовиком Mercedes. Два человека погибли, двое-госпитализированы

Авария произошла в Акдарьинском районе Самаркандской области 6 июля в 5:00. На 27-м километре международной автомагистрали М37 Самарканд-Бухара-Туркменбаши в Акдарьинском районе Lada Largus столкнулась с грузовиком Mercedes. В результате два человека погибли, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

 

В Самарканде Lada Largus столкнулась с грузовиком Mercedes. Два человека погибли, двое-госпитализированы

 

Как сообщили дорожные службы региона, житель Хорезмской области, передвигаясь на Lada Largus по маршруту Хорезм-Ташкент, ударил в заднюю часть грузовика Mercedes под управлением уроженца Бухарской области.

 

В результате 52-летний и 25-летний пассажиры Lada Largus скончались на месте с тяжелыми травмами. Два других человека в машине были госпитализированы с телесными повреждениями.

 

Первоначальное расследование показало, что водитель Lada Largus заснул и не справился с управлением.


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