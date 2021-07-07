В Самарканде Lada Largus столкнулась с грузовиком Mercedes. Два человека погибли, двое-госпитализированы

Авария произошла в Акдарьинском районе Самаркандской области 6 июля в 5:00. На 27-м километре международной автомагистрали М37 Самарканд-Бухара-Туркменбаши в Акдарьинском районе Lada Largus столкнулась с грузовиком Mercedes. В результате два человека погибли, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщили дорожные службы региона, житель Хорезмской области, передвигаясь на Lada Largus по маршруту Хорезм-Ташкент, ударил в заднюю часть грузовика Mercedes под управлением уроженца Бухарской области.

В результате 52-летний и 25-летний пассажиры Lada Largus скончались на месте с тяжелыми травмами. Два других человека в машине были госпитализированы с телесными повреждениями.

Первоначальное расследование показало, что водитель Lada Largus заснул и не справился с управлением.