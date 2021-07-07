Отрабатывают навыки днем и ночью

На полигоне «Сазаган» Центрального военного округа в Нурабадском районе Самаркандской области проходят спецтренинги для разведчиков, минометчиков, экипажей колесной бронетехники с участием российских военных специалистов.

По данным оборонного ведомства, занятия продлятся 14 дней. За это время военнослужащие отработают практические навыки в дневное и ночное время, включая огневую подготовку. Также предусмотрены теоретические занятия. Экипажам бронетранспортеров предстоит освоить с помощью военных специалистов из Российской Федерации новую модель бронетранспортера БТР-82А.

Поступившие на вооружение новые машины российского производства имеют существенно более высокие показатели огневой мощи, подвижности, защищенности и командной управляемости по сравнению с серийно выпускаемыми бронетранспортерами семейства БТР-80.

Конструкция унифицированного модуля позволяет устанавливать разные виды пулеметно-артиллерийского вооружения, а комбинированный прицел наводчика со стабилизацией поля зрения значительно расширяет возможности по разведке целей и существенно повышает эффективность ведения огня.

Важным направлением развития Вооруженных Сил Узбекистана являются подготовка высококвалифицированных специалистов в военной сфере, внедрение информационно-коммуникационных технологий, обеспечение войск современными и надежными вооружением и боевой техникой.

Наряду с этим, налажен порядок проведения тактических учебных занятий, максимально приближенных к боевым условиям с использованием методов моделирования и симуляции, что способствует укреплению потенциала и боевой мощи национальной армии.