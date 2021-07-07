В Самаркандской области запущена информационная мобильная система «Smart махалла»

Каждый желающий может скачать специальное мобильное приложение, которое позволит дистанционно направлять обращения инспекторам по профилактике правонарушений, отслеживать процесс их рассмотрения, оценивать деятельность руководителей секторов. Проект реализуется в рамках решений главы государства, направленных на дальнейшее укрепление общественной безопасности и поднятие на качественно новый уровень деятельности сотрудников органов внутренних дел в борьбе с преступностью.

— Такой формат работы открывает новые возможности для населения, — говорит начальник отдела по связям с общественностью УВД Самаркандской области капитан Джахонгир Сагдулаев. — Каждый пользователь после регистрации получает доступ к информации о всех параметрах своей махалли, деятельности инспектора по профилактике с возможностью оценки его работы, геокарте района. Даются сведения о лицах, объявленных в розыск или пропавших без вести. Меню «SOS» позволит отправлять оперативные сообщения экстренным службам и отслеживать реакцию данных организаций на обращение.

Мобильная информационная программа «Smart махалла» интегрирована с информационными системами министерства по поддержке махалли и семьи, Палаты государственных кадастров, дает возможность доступа к получению государственных услуг, имеет и ряд других полезных опций.



Принимая во внимание большой туристский потенциал Самарканда, в перспективе планируется адаптировать программу и для зарубежных гостей. На практике мобильное приложение «Smart махалла» поможет им с помощью Google-карты находить ближайший опорный пункт, позвонить инспектору профилактики и написать ему заявление в онлайн-формате.

В настоящее время в регионе проводится работа по популяризации и продвижению нового программного продукта. До конца года программу «Smart махалла» планируется внедрить и в других регионах республики.