Таможенники в аэропорту «Самарканд» обновили форму

Сегодня туристов, посещающих нашу страну через международный аэропорт «Самарканд», таможенники встречают особым образом-обновлена ​​форма сотрудников таможенной службы.





Государственный таможенный комитет Узбекистана обновил форму сотрудников в аэропортах. Переоделись также и сотрудники таможенной службы, работающие в настоящее время в международном аэропорту «Самарканд». Новая форма отличается светло-голубой окраской, на ней теперь нет погон, а воинское звание, номерной знак и эмблема организации нашиты на рукавах и полочках форменной рубашки.

На первый взгляд новая форма очень схожа с униформой для экипажей самолетов авиакомпаний. Разглядеть таможенника в спецодежде немного непривычно-внешний вид действует на туриста весьма успокаивающе. Как прокомментировали сами таможенники, в большинстве развитых стран униформа выглядит именно таким образом. Прилетевшему туристу приятно, когда его встречают и обслуживают сотрудники именно в такой аккуратной форме, нежели в погонах.

-Внедренная недавно форма отличается новизной, тем, что она привлекает внимание интуристов,-говорит Амир Набиев, инспектор ГТК по Самаркандской области. –Если обратить внимание на старый образец формы, то можно увидеть служебные погоны, по которым можно судить о присвоенных званиях сотрудника, темноватый окрас. При прилете граждан, пассажиров, особенно иностранных туристов возникает обманчивое представление того, что вокруг военные, в стране сложная ситуация. В некоторых случаях, это имеет пагубное влияние на мысли и эмоции людей .

В связи с тем вниманием, которое уделяется развитию туризма в нашей стране, важно показать нашу страну миру, популяризировать духовное и просветительское наследие, уникальные памятники, образцовый образ жизни и труда наших великих ученых, обычаи и ценности нашего народа. За шесть месяцев текущего года, по данным Главного управления туризма и спорта, Самаркандскую область посетили свыше одного миллиона туристов-как местных, так и иностранных.

В первом полугодии через пограничный пункт пропуска «Аэропорт Самарканд» прошло 134 472 пассажира. Из них 409 пассажиров прошли по «красному» коридору и 134 063 пассажира - по «зеленому» коридору.

За прошедший период через этот таможенный пост было выявлено 61 таможенное нарушение. По четырем из них возбуждены уголовные дела. По 57 делам виновные были привлечены к административной ответственности. Кроме того, в 61 случае на временном хранении находилось товаров на 582,0 млн. сумов. По словам таможенников, зачастую граждане пытаются привозить беспилотные летательные аппараты, несмотря на действующее законодательство о запрете на ввоз, реализацию и использование дронов или квадрокоптеров на территории Узбекистана. Подобные правонарушения чреваты ограничением свободы сроком на три года.

Если обратить внимание на анализ, то в январе-июне 2021 года через международный аэропорт «Самарканд» было выполнено 727 международных рейсов. Из них 414 регулярных и 313 чартерных. Выполняется более 50 рейсов в неделю. Всего было перевезено 121 455 пассажиров.