 В Джамбае загорелись два грузовика, принадлежащие иностранным гражданам

В минувшую ночь на 5 июля на стоянке большегрузных автомобилей в Джамбайском районе произошел большой пожар. Практически дотла сгорели два грузовика, об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям региона.

УЧС по Джамбайскому району уточняет, что транспортные средства принадлежали иностранным гражданам.

«Возгорание произошло сегодня, 5 июля, в 01:35 на автостоянке при ООО «Жамбул Жапи Барака сервис» по улице Буюк Ипак йули в Джамбайском районе. В результате ЧП полностью сгорел грузовой автомобиль VOLVO Кыргызской Республики под управлением гражданина турецкого государства Т.К. Также частично сгорел грузовик IVEKO. Водитель грузовика также является гражданином Турции»,-прокомментировало инцидент УЧС района.

По данным ведомства, четыре бригады пожарной службы тушили пламя больше получаса: звонок поступил в 01:48, полностью потушили пожар в 02:40.

В ходе чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Причина пожара и размер ущерба в настоящее время выясняются.