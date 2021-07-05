 В Джамбае загорелись два грузовика, принадлежащие иностранным гражданам

В минувшую ночь на 5 июля на стоянке большегрузных автомобилей в Джамбайском районе произошел большой пожар. Практически дотла сгорели два грузовика, об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям региона.
УЧС по Джамбайскому району уточняет, что транспортные средства принадлежали иностранным гражданам.
По данным ведомства, четыре бригады пожарной службы тушили пламя больше получаса: звонок поступил в 01:48, полностью потушили пожар в 02:40.
В ходе чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Причина пожара и размер ущерба в настоящее время выясняются.