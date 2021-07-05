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  • 5 июль 2021 12:50
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В Джамбае загорелись два грузовика, принадлежащие иностранным гражданам

В минувшую ночь на 5 июля на стоянке большегрузных автомобилей в Джамбайском районе произошел большой пожар. Практически дотла сгорели два грузовика, об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям региона.

 

В Джамбае загорелись два грузовика, принадлежащие иностранным гражданам

 В Джамбае загорелись два грузовика, принадлежащие иностранным гражданам

 

 

УЧС по Джамбайскому району уточняет, что транспортные средства принадлежали иностранным гражданам.

 

«Возгорание произошло сегодня, 5 июля, в 01:35 на автостоянке при ООО «Жамбул Жапи Барака сервис» по улице Буюк Ипак йули в Джамбайском районе. В результате ЧП полностью сгорел грузовой автомобиль VOLVO Кыргызской Республики под управлением гражданина турецкого государства Т.К. Также частично сгорел грузовик IVEKO. Водитель грузовика также является гражданином Турции»,-прокомментировало инцидент УЧС района.

 

По данным ведомства, четыре бригады пожарной службы тушили пламя больше получаса: звонок поступил в 01:48, полностью потушили пожар в 02:40.

 

В Джамбае загорелись два грузовика, принадлежащие иностранным гражданам

 

 

В ходе чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Причина пожара и размер ущерба в настоящее время выясняются.


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