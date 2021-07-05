» » » Задержан студент СамГИИЯ со взяткой: он обещал помочь при поступлении в вуз за 4500$
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  • 5 июль 2021 11:45
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Задержан студент СамГИИЯ со взяткой: он обещал помочь при поступлении в вуз за 4500$

Сотрудники правоохранительных органов Самарканда 22 июня задержали молодого студента Самаркандского института иностранных языков. Н.Б. обещал абитуриенту С.Т. помочь поступить на экономический факультет Самаркандского государственного университета. Свои услуги он оценил в 4500 долларов США.

 

Задержан студент СамГИИЯ со взяткой: он обещал помочь при поступлении в вуз за 4500$

 Задержан студент СамГИИЯ со взяткой: он обещал помочь при поступлении в вуз за 4500$

 

Самаркандец был задержан с поличным на улице Кулолар в Самарканде. Обнаруженные у него деньги, которые он потребовал за содействие в поступлении в данный вуз, изъяты в качестве вещественного доказательства.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.


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