 Задержан студент СамГИИЯ со взяткой: он обещал помочь при поступлении в вуз за 4500$

Сотрудники правоохранительных органов Самарканда 22 июня задержали молодого студента Самаркандского института иностранных языков. Н.Б. обещал абитуриенту С.Т. помочь поступить на экономический факультет Самаркандского государственного университета. Свои услуги он оценил в 4500 долларов США.

Самаркандец был задержан с поличным на улице Кулолар в Самарканде. Обнаруженные у него деньги, которые он потребовал за содействие в поступлении в данный вуз, изъяты в качестве вещественного доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.