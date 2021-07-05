В Зарафшанском природном парке произошёл пожар

На территории Зарафшанского природного парка произошёл пожар, который тушили больше шести часов.

В Зарафшанском национальном природном парке — охраняемой природной территории, расположенной в Самаркандской области, — произошёл пожар, пишет Газета.уз со ссылкой на пресс-службу областного УЧС.

Сообщение о возгорании в УЧС поступило 3 июня 21:10. Пять пожарных расчётов прибыли на место происшествия в 21:51. Выяснилось, что пожар охватил тугайную растительность (малина, кустарники, хворост) на 1,5 га земельной площади.

Пожар был локализован в 2:51 и полностью потушен в 4:03. Пострадавших нет. Причина воспламенения и размер ущерба уточняются.