В Самарканде предотвращен незаконный оборот табачных изделий

Согласно действующему законодательству, с 1 февраля 2021 года одной из задач таможенных органов является выявление табачных изделий со старыми акцизными марками, предотвращение их ввоза, производства и реализации в оптовой и розничной торговле.





В связи с этим таможенники систематически борются с незаконным оборотом табачных изделий, не отмеченных в нашей стране специальными акцизными марками.

В частности, отдел по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Таможенного управления Самаркандской области провел в Самаркандской области операцию по выявлению граждан, причастных к незаконному обороту табачных изделий.

Во время оперативного мероприятия на улице Чулпон в Самарканде был остановлен гражданин Н.Н. Он пытался продать в общей сложности 1000 пачек табачных изделий в двух больших коробках, Milano и Mond.

Выяснилось, что табачные изделия, принадлежащие гражданину Н.Н., не маркированы акцизными марками Республики Узбекистан. Общая стоимость табачных изделий «Милано» и «Монд» составляет 10 500 000 сумов.

Дело расследуют таможенные органы, сообщили в информационной службе Самаркандского областного таможенного управления.

Зарина Хакбердиева