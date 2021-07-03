» » » В Самарканде предотвращен незаконный оборот табачных изделий
﻿
  • 3 июль 2021 15:09
  • 62

В Самарканде предотвращен незаконный оборот табачных изделий

Согласно действующему законодательству, с 1 февраля 2021 года одной из задач таможенных органов является выявление табачных изделий со старыми акцизными марками, предотвращение их ввоза, производства и реализации в оптовой и розничной торговле.

 


В связи с этим таможенники систематически борются с незаконным оборотом табачных изделий, не отмеченных в нашей стране специальными акцизными марками.

 

В частности, отдел по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Таможенного управления Самаркандской области провел в Самаркандской области операцию по выявлению граждан, причастных к незаконному обороту табачных изделий.

 

Во время оперативного мероприятия на улице Чулпон в Самарканде был остановлен гражданин Н.Н. Он пытался продать в общей сложности 1000 пачек табачных изделий в двух больших коробках, Milano и Mond.

 

Выяснилось, что табачные изделия, принадлежащие гражданину Н.Н., не маркированы акцизными марками Республики Узбекистан. Общая стоимость табачных изделий «Милано» и «Монд» составляет 10 500 000 сумов.

 

Дело расследуют таможенные органы, сообщили в информационной службе Самаркандского областного таможенного управления.

 

Зарина Хакбердиева


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде пресечен незаконный оборот телевизоров на 70 млн.сумов

В Самарканде пресечен незаконный оборот телевизоров на 70 млн.сумов

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде предотвратили незаконную торговлю: в машине нашли большое количество лекарств

В Самарканде предотвратили незаконную торговлю: в машине нашли большое количество лекарств

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде уничтожены 400 000 единиц пиротехники

В Самарканде уничтожены 400 000 единиц пиротехники

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Самаркандские таможенники пресекли незаконный ввоз ювелирных украшений

Самаркандские таможенники пресекли незаконный ввоз ювелирных украшений

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде установлен и задержан вор ювелирных изделий

В Самарканде установлен и задержан вор ювелирных изделий

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика