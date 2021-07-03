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  • 3 июль 2021 14:35
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На развитие системы трансплантации почки в Самарканде выделено более 3 млрд сумов

Информация о реализации программы была заслушана на тридцать шестой сессии Самаркандского областного Совета народных депутатов, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан 3 февраля 2021 года.

 

На развитие системы трансплантации почки в Самарканде выделено более 3 млрд сумов

 

Согласно сообщению, координационная рабочая группа при администрации области постоянно контролирует выполнение госпрограммы. Результаты мониторинга показали, что работа по 21 пункту Госпрограммы завершена, другие мероприятия реализуются.

 

Ведутся работы по раннему выявлению и лечению эндокринных заболеваний и укреплению материально-технической базы эндокринологических учреждений, строительству «Молодежного технопарка» на территории Самаркандского государственного университета.По реализации программы в области налажена практика трансплантации почки.

 

Отделение ангиохирургии и трансплантации Самаркандского областного многопрофильного медицинского центра и его операционные подразделения были отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием для трансплантации почки. В апреле-мае этого года ангиохирурги, урологи, нефрологи, анестезиологи и реаниматологи центра прошли практику по трансплантации почки в Республиканском специализированном научно-практическом хирургическом медицинском центре имени академика В.Вахидова. 10-12 июня 2021 года впервые в Самаркандской области трансплантация почки была успешно проведена у трех пациентов.

 

В ходе заседания депутаты приняли решение выделить 3 миллиарда 190 миллионов сумов на закупку медицинского оборудования для операций по трансплантации почки в областном многопрофильном медицинском центре.


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