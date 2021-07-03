 Самоотверженному журналисту Нусрату Рахмату - 80 лет

Нусрату Рахмату, преданному своему делу журналисту, эффективно работающему над развитием журналистики, прессы, литературы и культуры в нашей стране, сегодня исполнилось 80 лет.

Группа представителей общественности во главе с хокимом области посетила дом Нусрата Рахмата и поздравила преданного и активного сына Самарканда с днем рождения. Имениннику пожелали крепкого здоровья, семейного благополучия и творческого энтузиазма. За чашкой чая завязалась задушевная беседа.

Как сообщает пресс-служба областного хокимията, в свою очередь Нусрат Рахмат поблагодарил гостей и провел для них экскурсию в музее у себя дома и показал хранящиеся экспонаты.