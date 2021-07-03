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  • 3 июль 2021 12:54
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Самоотверженному журналисту Нусрату Рахмату - 80 лет

Нусрату Рахмату, преданному своему делу журналисту, эффективно работающему над развитием журналистики, прессы, литературы и культуры в нашей стране, сегодня исполнилось 80 лет.
 

Самоотверженному журналисту Нусрату Рахмату - 80 лет

 Самоотверженному журналисту Нусрату Рахмату - 80 лет

 

Группа представителей общественности во главе с хокимом области посетила дом Нусрата Рахмата и поздравила преданного и активного сына Самарканда с днем рождения. Имениннику пожелали крепкого здоровья, семейного благополучия и творческого энтузиазма. За чашкой чая завязалась задушевная беседа.
 

Самоотверженному журналисту Нусрату Рахмату - 80 лет

 Самоотверженному журналисту Нусрату Рахмату - 80 лет

 Самоотверженному журналисту Нусрату Рахмату - 80 лет

 

Как сообщает пресс-служба областного хокимията, в свою очередь Нусрат Рахмат поблагодарил гостей и провел для них экскурсию в музее у себя дома и показал хранящиеся экспонаты.

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