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  • 3 июль 2021 11:11
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В Самарканде состоялись соревнования по мини-футболу

В финальном матче встретились команды из Иштыхана и Ургута. В ходе долгой, но упорной борьбы, первое место завоевали иштыханские футболисты.

 

В Самарканде состоялись соревнования по мини-футболу

 

В Самаркандской области в рамках фестиваля "Люби спорт, живи со спортом!" прошли состязания по мини-футболу, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана. По данным комитета, в соревнованиях приняли участие свыше 10 тысяч молодых людей из 607 махаллей региона.

 

В финальном матче встретились команды из Иштыхана и Ургута. В ходе долгой, но упорной борьбы, первое место завоевали иштыханские футболисты. Вторую позицию заняли ургутские игроки. Третье призовое место присуждено спортсменам из Самарканда.


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