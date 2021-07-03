В Самарканде состоялись соревнования по мини-футболу

В финальном матче встретились команды из Иштыхана и Ургута. В ходе долгой, но упорной борьбы, первое место завоевали иштыханские футболисты.

В Самаркандской области в рамках фестиваля "Люби спорт, живи со спортом!" прошли состязания по мини-футболу, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана. По данным комитета, в соревнованиях приняли участие свыше 10 тысяч молодых людей из 607 махаллей региона.

В финальном матче встретились команды из Иштыхана и Ургута. В ходе долгой, но упорной борьбы, первое место завоевали иштыханские футболисты. Вторую позицию заняли ургутские игроки. Третье призовое место присуждено спортсменам из Самарканда.