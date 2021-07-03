«Восстание» приборов против неплательщиков

Более 1 300 потребителей в Самарканд¬ской области в прошлом месяце была прекращена подача природного газа. Такое решение приняли не чиновники, а «умные» газовые счетчики нового поколения.

Продолжающаяся в регионе высокими темпами установка современных приборов учета «голубого топлива» формирует принципиально новые отношения между поставщиками и потребителями энергоресурсов. К началу июня запрограммированные на превентивное предотвращение задолженностей «умные» счетчики отправили СМС-сообщения более 22 400 потребителей о том, что деньги на их расчетных счетах заканчиваются и пора вносить предоплату.

— Тревожные сигналы сыграли положительную роль. Подавляющее большинство клиентов, оказавшихся на грани отключения, сразу внесло предоплату, — говорит руководитель отдела по связям с общественностью филиала газоснабжения «Hududgaz Samar¬qand» Бахтигуль Каршиева. — Своевременно не оплатившим по разным причинам более 1 300 потребителей современные технологии вынесли «приговор». Когда их счета обнулились, «умные» приборы автоматически прекратили подачу топлива.

Еще недавно отдельные потребители могли не платить за газ месяцами, годами. Ни один инспектор не имел возможности войти, скажем, в квартиру или офис и оперативно отключить подачу топлива. Этот процесс был невероятно сложен с технической и юридической точек зрения.

Зачастую контролеры газовой службы просто брали энную сумму «на лапу» и оставляли должника в покое на какое-то время. И тот продолжал пользоваться природным газом. Теперь в системе газоснабжения должность инспекторов-контролеров упразднена, а потребитель имеет дело только с автоматикой, которой чужды человеческие слабости.

Приборы действуют по строго заданной программе — информируют виртуально о вероятности возникновения задолженности, в случае игнорирования блокируют подачу топлива. С «умным» счетчиком не договоришься. За используемое топливо надо обязательно платить, причем авансом, иначе «восстание машин», и никакой «добрый дядя» с горгаза не поможет. То, что это уже реальность, смогли на днях убедиться в регионе более 1 300 потребителей.

Проект по внедрению автоматизированных систем учета и контроля за использованием природного газа реализуется с целью сокращения человеческого фактора и перевода системы финансовых взаимоотношений исключительно на цифровую платформу. По-другому дальше уже было нельзя. Долги потребителей в регионе достигли космических пределов и продолжали неуклонно расти.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Самарканде, Каттакургане и Нурабадском районе. Эти территории из-за большого объема задолженностей были включены в так называемые «красные» зоны. Именно с этих населенных пунктов и стартовала основная программа по установке газовых счетчиков нового поколения. Это позволило упорядочить и стабилизировать систему взаиморасчетов в «красных» зонах и на современном этапе перейти к расширению границ реализации проекта.

Установка приборов учета нового поколения производится в десяти районах Самаркандской области.