«Восстание» приборов против неплательщиков

Более 1 300 потребителей в Самарканд¬ской области в прошлом месяце была прекращена подача природного газа. Такое решение приняли не чиновники, а «умные» газовые счетчики нового поколения.
Продолжающаяся в регионе высокими темпами установка современных приборов учета «голубого топлива» формирует принципиально новые отношения между поставщиками и потребителями энергоресурсов. К началу июня запрограммированные на превентивное предотвращение задолженностей «умные» счетчики отправили СМС-сообщения более 22 400 потребителей о том, что деньги на их расчетных счетах заканчиваются и пора вносить предоплату.
Еще недавно отдельные потребители могли не платить за газ месяцами, годами. Ни один инспектор не имел возможности войти, скажем, в квартиру или офис и оперативно отключить подачу топлива. Этот процесс был невероятно сложен с технической и юридической точек зрения.
Зачастую контролеры газовой службы просто брали энную сумму «на лапу» и оставляли должника в покое на какое-то время. И тот продолжал пользоваться природным газом. Теперь в системе газоснабжения должность инспекторов-контролеров упразднена, а потребитель имеет дело только с автоматикой, которой чужды человеческие слабости.
Приборы действуют по строго заданной программе — информируют виртуально о вероятности возникновения задолженности, в случае игнорирования блокируют подачу топлива. С «умным» счетчиком не договоришься. За используемое топливо надо обязательно платить, причем авансом, иначе «восстание машин», и никакой «добрый дядя» с горгаза не поможет. То, что это уже реальность, смогли на днях убедиться в регионе более 1 300 потребителей.
Проект по внедрению автоматизированных систем учета и контроля за использованием природного газа реализуется с целью сокращения человеческого фактора и перевода системы финансовых взаимоотношений исключительно на цифровую платформу. По-другому дальше уже было нельзя. Долги потребителей в регионе достигли космических пределов и продолжали неуклонно расти.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в Самарканде, Каттакургане и Нурабадском районе. Эти территории из-за большого объема задолженностей были включены в так называемые «красные» зоны. Именно с этих населенных пунктов и стартовала основная программа по установке газовых счетчиков нового поколения. Это позволило упорядочить и стабилизировать систему взаиморасчетов в «красных» зонах и на современном этапе перейти к расширению границ реализации проекта.
Установка приборов учета нового поколения производится в десяти районах Самаркандской области.