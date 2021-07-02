Почему жители Ургута носят воду ведрами более 10 лет?

Жителям села Усто Абдулло Ургутского района воду приходится носить ведрами на протяжении более десяти лет. Расстояние около 1,5 километра. Вернуться в прошлый век пришлось, когда вода перестала поступать из водонапорной башни из-за низкого напряжения электроэнергии.





Для улучшения качества питьевой воды администрация района предоставила высоковольтный трансформатор, а райотдел «Сувокова» - насосы. Однако вопрос не решился. Дело в том, что водонапорная башня огорожена стеной, которую пристроил к своему дому житель села Ориф Мирзаев. Попасть к нему домой не получалось ни местным, ни работникам госструктур.

Заявители утверждают, что в селе действительно есть водонапорная башня. Она была построена в 1985-86 годах для обеспечения чистой питьевой водой сельского населения.

- Нам сказали, что вода не поступает из-за отсутствия электричества,-говорит один из местных жителей Дилшод Кулматов. – Несмотря на то, что со стороны районного хокимията и облводоканала предоставлено все необходимое оборудование, воды по-прежнему нет. Почему? Знаю одно-построен дом, хозяин которого не впускает никого внутрь.

Как нам пояснили, водонапорная башня находится на балансе районного предприятия «Сувокова». Нуриддин Азимов, член Ургутского районного отделения Самаркандского областного отделения Государственного кадастрового агентства, сказал, что башня незаконно огорожена забором жителем села Орифом Мирзаевым.

По словам Орифа Мирзаева, башня работала до декабря прошлого года. Слабая мощность трансформатора приводила к понижению напряжения по всей подключенной сети. Несколько раз по этой причине происходило возгорание на подстанции. Мужчина, увидев журналистов редакции, сказал, что не против того, чтобы установили более мощный трансформатор.

По словам главного инженера водного предприятия Ургутского района Джафара Абдуназарова, государственная водонапорная башня должна иметь особую охранную зону.

-Когда мы прибыли на место с целью решить проблему и прояснить ситуацию, Ориф Мирзаев воспротивился, -говорит Д. Абдуназаров. Он не открыл нам дверь, когда мы хотели заменить сгоревший насос. На основании документа, построенная им стена будет разрушена, а башня будет огорожена решеткой, через которую в любое время можно будет попасть внутрь.

В конце журналистского расследования мы побеседовали также с Гайратом Абдиевым, депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса от этого региона, который вместе с нами наблюдал за проблемами населения.

-Завершены 50% работ по устранению неполадок и ремонту насосного оборудования, -говорит народный избранник. –Рабочая группа районного предприятия «Сувокова» сообщила о доведении начатой работы до конца следующей недели. Я также связывался по телефону с электриками. На днях они должны предоставить проект подключения к сети нового высоковольтного трансформатора. Для эксплуатации башни подкреплены граждане их махалли, которые поочередно будут контролировать подачу воды населению.

По словам заявителей, представители хокимията несколько раз встречались с Орифом Мирзаевым. Домовладелец добровольно согласился снести стену вокруг водонапорной башни.

Зарина Хакбердиева