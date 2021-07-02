Почему жители Ургута носят воду ведрами более 10 лет?

Жителям села Усто Абдулло Ургутского района воду приходится носить ведрами на протяжении более десяти лет. Расстояние около 1,5 километра. Вернуться в прошлый век пришлось, когда вода перестала поступать из водонапорной башни из-за низкого напряжения электроэнергии.
Для улучшения качества питьевой воды администрация района предоставила высоковольтный трансформатор, а райотдел «Сувокова» - насосы. Однако вопрос не решился. Дело в том, что водонапорная башня огорожена стеной, которую пристроил к своему дому житель села Ориф Мирзаев. Попасть к нему домой не получалось ни местным, ни работникам госструктур.
Заявители утверждают, что в селе действительно есть водонапорная башня. Она была построена в 1985-86 годах для обеспечения чистой питьевой водой сельского населения.
Как нам пояснили, водонапорная башня находится на балансе районного предприятия «Сувокова». Нуриддин Азимов, член Ургутского районного отделения Самаркандского областного отделения Государственного кадастрового агентства, сказал, что башня незаконно огорожена забором жителем села Орифом Мирзаевым.
По словам Орифа Мирзаева, башня работала до декабря прошлого года. Слабая мощность трансформатора приводила к понижению напряжения по всей подключенной сети. Несколько раз по этой причине происходило возгорание на подстанции. Мужчина, увидев журналистов редакции, сказал, что не против того, чтобы установили более мощный трансформатор.
По словам главного инженера водного предприятия Ургутского района Джафара Абдуназарова, государственная водонапорная башня должна иметь особую охранную зону.
В конце журналистского расследования мы побеседовали также с Гайратом Абдиевым, депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса от этого региона, который вместе с нами наблюдал за проблемами населения.
По словам заявителей, представители хокимията несколько раз встречались с Орифом Мирзаевым. Домовладелец добровольно согласился снести стену вокруг водонапорной башни.
Зарина Хакбердиева