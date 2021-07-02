Спасёт ли охранный ордер от насилия?

В Самаркандской области выросло количество зарегистрированных фактов семейного насилия. Такой вывод мы сделали исходя из количества выданных охранных ордеров, защищающих женщин от агрессоров. С начала года их было выдано 890. В прошлом году ордероввыписали 37...

В нашей области охранные ордера начали выдаваться с марта прошлого года, чему способствовало постановление Кабинета Министров «О мерах по совершенствованию системы защиты женщин и девушек от притеснения и насилия» от 4 января 2020 года.

По мнению заместителя начальника управления профилактики правонарушений, начальник отдела по вопросам женщин УКД ОВД г. Самарканда, подполковника Дилоры Хотамовой, домашнее насилие напрямую зависит от социального напряжения, материальных сложностей и безработицы.

Резкое увеличение роста количества выданных охранных ордеров специалисты связывают и с осведомленостью жертв насилия вкупе с эффективностью степени защиты.Из общего количества обратившихся большиство – это горожане. В селах, где все еще крепки устои и женщина финансово зависима от мужчины, принято не выносить ссор из избы.

- Наши женщины привыкли на протяжении долгого времени терпеть насилие, - продолжает диалог Д. Хотамова. - Еще в детстве в них заложили, что девочки должны быть хранительницами домашнего очага, не должны уходить от мужа, перечить ему и другим членам семьи. Поэтому, прежде чем обратиться в правоохранительные органы, женщины долго терпят. И только когда уже не выносят унижения или же попадают в больницу с многочисленными травмами, пишут заявление в правоохранительные органы.

В 704 случаях бытового насилия (из 890 случаев) – насилие со стороны мужа к жене. В остальных случаях это отношение всех членов семьи друг к другу. Насилию подвергаются как молодые женщины, дети, так и взрослые люди.

Недавно в городской отдел органов внутренних дел № 8 УКД ОВД г. Самарканда обратилась 60-летняя пенсионерка, которую беспокоит зять. Семейная пара поругалась, и дочь пенсионерки была вынуждена уехать в Россию. Обида не дает покоя мужчине, который может заявиться глубокой ночью к теще, чтобы нарушить ее покой.

- Как только к нам поступило заявление, мы попытались помочь женщине и, выдав охранный ордер, оградили ее от агрессора, - рассказывает старший инспектор по вопросам женщин, капитан Мафтуна Амонова. – С начала года мною выдано восемь ордеров. Считаю, что нет определенных случаев, когда можно сказать, что насилия в этой семье можно было бы избежать. К примеру, еще один случай произошел в махалле «Нурафшон». С заявлением обратилась 54–летняя женщина, у которой брат начал злоупотреблять алкоголем и, возвращаясь вечером домой, устраивал скандалы. Последней каплей стала попытка избить сестру и несовершеннолетнюю племянницу. В отчаянии женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. И таких историй немало.

Анализ свидетельствует, что большинство агрессоров не привлекаются к уголовной или административной ответственности. С начала года лишь 6% лиц, совершивших насилие, понесли наказание в виде штрафа и нескольких суток ареста. Это те, кто повторно совершил насилие или нарушил наложенный запрет, предусмотренный в охранном ордере.

Что касается запретов, то их несколько: охранный ордер предусматривает запрет на общение жертвы и насильника, а также их совместное нахождение в одной комнате; запрет или ограничение права насильника на хранение и ношение оружия. При нарушении одного из запретов нарушитель привлекается к ответственности.

- Невыполнение требований охранного ордера лицом, совершившим притеснение и (или) насилие либо склонным к их совершению, влечет наложение штрафа от одной до трех базовых расчетных величин (от 223 тысяч сумов до 669 тысяч сумов) или административный арест до 15 суток.

Кроме того, ордер может обязать лицо, совершившее насилие или притеснение, компенсировать моральный ущерб, а также расходы женщины по лечению, получению консультаций, размещению в специальные центры оказания помощи.

– У нас рассматривается каждое обращение. Но повторюсь, женщины, в силу своего менталитета, сами не хотят писать заявления на родственников, - поясняет инспектор Мафтуна Амонова. – Чаще всего семьи примиряются и не разводятся. За этот год около 500 семей помирились, и только в двух случаях конфликт все еще не исчерпан.

В числе основных задач сотрудников правоохранительных органов – применение специальной программы по профилактике насилия в отношении женщин, устранение причин и условий, которые способствуют проявлениям жестокости, выявлению скрытой формы насилия, исправлению ее, и, наконец, проведению индивидуальной или групповой разъяснительной работы с лицами, совершившими насилие.

Известно, что пострадавшие от домашнего насилия испытывают много психологических сложностей: это и суицидальное положение, и беспомощность, и многое другое. С этим нужно долго работать, но из подобного состояния нужно выходить. В конце концов, им нужна передышка, чтобы понять, где какой есть ресурс, как они могут его использовать для того, чтобы начать новую жизнь.