Спасёт ли охранный ордер от насилия?

В Самаркандской области выросло количество зарегистрированных фактов семейного насилия. Такой вывод мы сделали исходя из количества выданных охранных ордеров, защищающих женщин от агрессоров. С начала года их было выдано 890. В прошлом году ордероввыписали 37...
В нашей области охранные ордера начали выдаваться с марта прошлого года, чему способствовало постановление Кабинета Министров «О мерах по совершенствованию системы защиты женщин и девушек от притеснения и насилия» от 4 января 2020 года.
По мнению заместителя начальника управления профилактики правонарушений, начальник отдела по вопросам женщин УКД ОВД г. Самарканда, подполковника Дилоры Хотамовой, домашнее насилие напрямую зависит от социального напряжения, материальных сложностей и безработицы.
Резкое увеличение роста количества выданных охранных ордеров специалисты связывают и с осведомленостью жертв насилия вкупе с эффективностью степени защиты.Из общего количества обратившихся большиство – это горожане. В селах, где все еще крепки устои и женщина финансово зависима от мужчины, принято не выносить ссор из избы.
В 704 случаях бытового насилия (из 890 случаев) – насилие со стороны мужа к жене. В остальных случаях это отношение всех членов семьи друг к другу. Насилию подвергаются как молодые женщины, дети, так и взрослые люди.
Недавно в городской отдел органов внутренних дел № 8 УКД ОВД г. Самарканда обратилась 60-летняя пенсионерка, которую беспокоит зять. Семейная пара поругалась, и дочь пенсионерки была вынуждена уехать в Россию. Обида не дает покоя мужчине, который может заявиться глубокой ночью к теще, чтобы нарушить ее покой.
Анализ свидетельствует, что большинство агрессоров не привлекаются к уголовной или административной ответственности. С начала года лишь 6% лиц, совершивших насилие, понесли наказание в виде штрафа и нескольких суток ареста. Это те, кто повторно совершил насилие или нарушил наложенный запрет, предусмотренный в охранном ордере.
Что касается запретов, то их несколько: охранный ордер предусматривает запрет на общение жертвы и насильника, а также их совместное нахождение в одной комнате; запрет или ограничение права насильника на хранение и ношение оружия. При нарушении одного из запретов нарушитель привлекается к ответственности.
Кроме того, ордер может обязать лицо, совершившее насилие или притеснение, компенсировать моральный ущерб, а также расходы женщины по лечению, получению консультаций, размещению в специальные центры оказания помощи.
В числе основных задач сотрудников правоохранительных органов – применение специальной программы по профилактике насилия в отношении женщин, устранение причин и условий, которые способствуют проявлениям жестокости, выявлению скрытой формы насилия, исправлению ее, и, наконец, проведению индивидуальной или групповой разъяснительной работы с лицами, совершившими насилие.
Известно, что пострадавшие от домашнего насилия испытывают много психологических сложностей: это и суицидальное положение, и беспомощность, и многое другое. С этим нужно долго работать, но из подобного состояния нужно выходить. В конце концов, им нужна передышка, чтобы понять, где какой есть ресурс, как они могут его использовать для того, чтобы начать новую жизнь.