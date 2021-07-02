В Самарканде автомобиль Spark сбил женщину, пытавшуюся скрыться от сотрудников ОВД

Ситуацию прокомментировали в УВД Самаркандской области.

В соцсетях распространился видеоролик, на котором женщина в попытке бегства от сотрудников ОВД попала под машину. Произошедшее прокомментировали в УВД Самаркандской области.

Согласно информации, 29 июня этого сотрудники областного УКД ОВД хотели доставить в отделение граждан, которые занимались попрошайничеством на улице Беруни в Самарканде.



Вследствие, граждане пытались скрыться от сотрудников ОВД. В частности, женщина пыталась убежать от преследования по участку дороги. В итоге её сбил автомобиль марки Spark.



В настоящее время инцидент изучается сотрудниками ОВД, ведется следственная проверка.

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