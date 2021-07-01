В Джамбае заложили первый камень детского сада

В Джамбайском районе Самаркандской области состоялась церемония закладки первого камня в основание нового детского сада. Дошкольное образовательное учреждение на 180 мест в махалле «Ногахон» планируется сдать в эксплуатацию уже 1 ноября этого года.





Под строительство ДОУ постановлением хокима Джамбайского района выделено 0,6 га земли, детсад возводится за счет внебюджетных средств государственного таможенного комитета на сумму 5 миллиардов 681 миллион сумов.

«Детский сад - ключевая часть общества, так как образование и воспитание важны с раннего возраста. В то же время наша основная задача - строить учебные заведения с хорошими условиями, готовить квалифицированных воспитателей»,-сказал на церемонии хоким района Каюм Собиров.

Якуб Мирзарахимов, начальник областного таможенного управления подчеркнул, что идея создания детского сада в одном из отдаленных регионов области принадлежит Президенту Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёеву. В ходе своего визита в Самаркандскую область глава государства поручил построить образовательное учреждение, которое поможет решить проблему с обеспечением мест в детских садах.

Проект для детского сада достаточно масштабный, рассчитан он на 180 дето-мест. Детский сад в будущем могут посещать дошколята с трех махаллей и пяти кишлаков. На участке около одного гектара комфортно разместиться не только здание детского сада, но и современные детские площадки, зоны отдыха с ландшафтным дизайном.

В Джамбайском районе, в частности, в махалле «Ногахон», по словам местных жителей, существует потребность в учреждениях для детей дошкольного возраста. Родителям приходится возить своих детей в детские сады, расположенные в соседних кишлаках в 10 километрах от дома. Одна из активисток махаллинского схода граждан Гулнора Ахмедова вспоминает, что в махалле «Ногахон» детский сад функционировал в последний раз в 1996 году. В то время он работал посезонно, когда сельчане работали на хлопковом поле, их дети воспитывались в районном дошкольном учреждении.

- Здание бывшего детского сада, которое ныне служит в качестве спортзала, было построено в 1969 году,-рассказывает Гулнора Ахмедова. –ДОУ работало всего пару месяцев в год и было закрыто в 1996 году, поскольку здание пришло в аварийное состояние и нуждалось в ремонте, а средств для этого не было. С тех пор в нашей махалле нет детского сада, а потребность в нем с каждым днем растет. Наши родители уже не те, что раньше. Сегодня они хотят, чтобы их ребенок был одаренным, различал цвета, в раннем возрасте умел читать, писать, в будущем стал образованным человеком. Дети в 4-5 лет уже сами требуют с родителей устроить их в детсад.

Новый детский сад планируют построить за 153 дня. Его строительством займется строительная фирма "Rеаl Innоvатsiоn Sтrоy”. Первый камень, который был заложен в этот день, стал серьезным шагом для развития социальной инфраструктуры региона, отмечали выступающие.

Ожидается, что современное дошкольное учреждение в Джамбайском районе не будет уступать детским садам, построенным в центре области.