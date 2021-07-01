Житель Самарканда прятал наркотики в автомобиле: возбуждено уголовное дело

20 июня 2021 года примерно в 22:00 часов на посту ДПС «Эркин» сотрудники ГУВД Ташкента в ходе специального мероприятия «Корадори-2021» остановили въезжающий в столицу автомобиль марки «Lacetti».

В результате проверки в салоне транспортного средства были обнаружены 28 спичечных коробков, содержащих высушенное вещество растительного происхождения, имеющее специфический запах, которые были изъяты в присутствии понятых.

Водитель автомобиля – уроженец Самаркандской области Обид С. 1983 года рождения – после оформления в процессуальном порядке был доставлен в УКД ОВД Чиланзарского района.

По данному факту следственным управлением ГУВД Ташкента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 273 Уголовного Кодекса. Ведётся следствие, сообщили пресс-службе ГУВД города Ташкента.