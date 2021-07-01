Самаркандцы оскорбили и избили инспектора УВД за просьбу показать документы

Двое мужчин из Нарпайского района Самаркандской области избили сотрудника ОВД за просьбу предъявить документы, сообщает пресс-служба областного УВД.

Инцидент произошел 8 июня этого года. Инспектор районного УВД, пребывавший на дежурстве, около 01:00 подошел к припаркованному автомобилю Nexia-2 и попросил документы у граждан, находившихся в автомобиле.

В этот момент, двое мужчин вышли из машины и начали оскорблять сотрудника, игнорируя требования инспектора. После они решили учинить драку и избили инспектора.

В отношении мужчин завели дело по статье 219 (Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) Уголовного кодекса. В данный момент следствие продолжается, сообщает Репост.уз