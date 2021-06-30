Инкубаторы яиц в Кошрабатском районе

Булунгурский, Джамбайский, Тайлакский и Акдарьинский районы Самаркандской области. Сокращение бедности и социальная поддержка населения в этих регионах-работа 4 сектора-государственного налогового комитета. По результатам подомового обхода определено, что общее количество малообеспеченных семей из 213 546 составляет 11 833.





Основное внимание уделяется обеспечению стабильного дохода граждан, сказал Бектош Тошкулов, заместитель начальника ГНК Самаркандской области во время пресс-конференции. Из 15 555 трудоспособных членов малообеспеченных семей 15 491 или 99,6% были трудоустроены, из них 83 вернулись на прежние рабочие места в связи с ослаблением карантинных требований.

Кроме того, 159 людей с инвалидностью и малообеспеченных семей в секторе были обеспечены инвалидными колясками, 14 - слуховыми аппаратами и 674 - путевками на восстановление здоровья.

- Сегодня решением городских и районных Советов народных депутатов 10 537 (89%) семей со стабильным доходом были поэтапно исключены из «железной» тетради на основании предложений местных властей и обращений граждан,-говорит замначальника. -В данной тетради на данный момент состоят 1296 семей. В соответствии с указаниями нашего президента создана совершенно новая система поддержки и обеспечения активного участия женщин в жизни общества, включенных в «женскую» тетрадь. Таким образом, проведено полное обследование 213 546 семей в микрорайонах сектора. На основе новой системы проводилась целенаправленная работа: диалог с каждой из женщин, определение их потребностей, интересов, заполнение анкет и формирование списка путем внесения их в электронную базу данных. В итоге, 8 244 женщины были размещены на платформе «женской» тетради, разделенной на 9 категорий.

Б.Тошкулов признался, что в большинстве случаев женщинам, нуждающимся в помощи, передаются швейные машинки. Он считает, что это самый оптимальный вариант в этом случае, поскольку узбекской женщине свойственно умение шить.

На пресс-конференции говорилось также о молодых людях, состоящих в «молодежной» тетради. По состоянию на 1 июня этого года количество безработной молодежи составляло 15 781 человек. По словам замначальника Б.Тошкулова, с учета снято 12 619 молодых или 81,1%. Значительную роль при обеспечении занятости молодежи сыграли инкубаторы-аппараты для искусственного вывода молодняка сельскохозяйственной птицы из яиц. Немного предыстории.

В рамках поручения, данного Президентом Республики Узбекистан во время его визита в Самаркандскую область 15-16 апреля текущего года, приняты практические меры по созданию интегрированной системы отечественного птицеводства и реализации продукции в Кошрабатском районе для обеспечения занятости путем вовлечения населения в предпринимательство.

Для оказания помощи в развитии птицеводства в районе создан «Проектный офис» при Государственном налоговом комитете. Первоначально 55 домашних кур и инкубаторы были доставлены в 70 домашних хозяйств в качестве эксперимента, что позволило каждому домохозяйству производить 30 яиц в день и вывести 450 цыплят в месяц из инкубатора.

В результате, в первую очередь, повысилась уверенность населения района в выращивании домашних кур, а затем были приняты поэтапные меры по внедрению данной системы в других хозяйствах. «Проектный офис», как отмечалось на конференции, продолжит наблюдение за каждым домохозяйством и своевременное предоставление ветеринарных услуг и продуктов питания.

В результате будет сформирован «кластер махаллей» по выращиванию домашних кур, которые откладывают 1 миллион яиц в год, а население района получит гарантированный источник дохода.

Зарина Хакбердиева