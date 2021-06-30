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  • 30 июнь 2021 16:38
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Награждена молодежь Самарканда

 Награждена молодежь Самарканда

 Награждена молодежь Самарканда

  

Согласно Указу Президента Шавката Мирзиёева от 29 июня 2021 года «О награждении группы активных и инициативных представителей молодого поколения страны в связи с Днем молодежи» государственными наградами поощрена передовая молодежь Узбекистана. Среди награжденных есть и ребята из Самаркандской области.

 

Медалью «Келажак бунёдкори»

 

Урокова Махлиё Тоштемировна, ученица 10-го класса средней общеобразовательной школы № 24 Пахтачинского района, Самаркандская область.

 

Медалью «Шуҳрат»

 

Исломов Мажидхон Шамсиддинович- руководитель семейного предприятия «Ургут саноат сервис» Ургутского района Самаркандской области.

 

Ташов Мизроб Махмудович- учредитель общества с ограниченной ответственностью «Меъмор Ўткир Човка» города Самарканда.

 

Уктамова Нигина Жасур кизи-член Национальной сборной команды Узбекистана по боксу

 

Турдибекова Ситора Шавкат кизи

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Член Национальной сборной команды Узбекистана по боксу

 

 




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