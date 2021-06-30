 Награждена молодежь Самарканда

Согласно Указу Президента Шавката Мирзиёева от 29 июня 2021 года «О награждении группы активных и инициативных представителей молодого поколения страны в связи с Днем молодежи» государственными наградами поощрена передовая молодежь Узбекистана. Среди награжденных есть и ребята из Самаркандской области.

Медалью «Келажак бунёдкори»

Урокова Махлиё Тоштемировна, ученица 10-го класса средней общеобразовательной школы № 24 Пахтачинского района, Самаркандская область.

Медалью «Шуҳрат»

Исломов Мажидхон Шамсиддинович- руководитель семейного предприятия «Ургут саноат сервис» Ургутского района Самаркандской области.

Ташов Мизроб Махмудович- учредитель общества с ограниченной ответственностью «Меъмор Ўткир Човка» города Самарканда.

Уктамова Нигина Жасур кизи-член Национальной сборной команды Узбекистана по боксу Турдибекова Ситора Шавкат кизи - Член Национальной сборной команды Узбекистана по боксу





