» » » Безвыходность или «шоу»: в Самарканде мужчина хотел спрыгнуть с высотки, чтобы не платить кредит
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  • 30 июнь 2021 9:42
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Безвыходность или «шоу»: в Самарканде мужчина хотел спрыгнуть с высотки, чтобы не платить кредит

Житель Акдарьинского района Э.Ф. хотел сброситься с многоэтажного дома, чтобы не платить кредит. В апреле 2020 года мужчина взял в банке кредит в размере 30 миллионов сумов. Ежемесячно он выплачивал по 2 миллиона 895 тысяч сумов, однако, за последние два месяца заемщик не заплатил задолженность-более 5 миллионов сумов.

 

Безвыходность или «шоу»: в Самарканде мужчина хотел спрыгнуть с высотки, чтобы не платить кредит

 

Житель села «Арпа», махалли «Турон» на этой почве устроил акцию протеста. Чтобы не погашать долг и избежать нежелательных последствий он поднялся на верхний этаж строящегося многоэтажного дома в Самарканде и хотел оттуда сброситься. Позже выяснилось, что и супруга Э.Ф. имеет непогашенную 2-х месячную задолженность перед банком в размере 2 млн 50 тысяч сумов.

 

Прибывшим на место происшествия правоохранительным органам в итоге удалось поговорить с заемщиком и убедить его спуститься вниз. После разъяснительной беседы мужчина передумал и благополучно спустился. 


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