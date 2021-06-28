В Самарканде задержан преподаватель за взятку

В УВД Самаркандской области с заявлением обратились Р.Ш. и М.М., в котором указали, что жители Акдарьинского района Самаркандской области Х. и А., потребовали от Р.Ш. 7000 долларов США, пообещав зачислить его в Ташкентскую медицинскую академию. Заявители просили принять законные меры в отношении злоумышленников.

В тот же день во время совместной операции силовиков был задержан руководитель частного учебного центра в Самарканде Б.А. Как сообщили в Управлении борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями Главного управления уголовного розыска МВД, его арестовали при получении от заявителей Р.Ш. и М.М. 7 000 долларов США. В результате принятых мер также был задержан его соучастник Э.Х.

По данному факту 26 июня нынешнего года Следственным отделом при ОВД Акдарьинского района возбуждено уголовное дело на основании пункта "а” части 3 статьи 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.