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  • 28 июнь 2021 14:26
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ВИДЕОБЛОГЕР NUSEIR YASSIN ОЗНАКОМИЛСЯ С ТУРИСТИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ САМАРКАНДА

Известный арабско-израильский видеоблогер, основатель популярного блога Nas Daily Нусейр Ясин ознакомился с туристическими возможностями Самарканда.


ВИДЕОБЛОГЕР NUSEIR YASSIN ОЗНАКОМИЛСЯ С ТУРИСТИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ САМАРКАНДА

 

Съемочные работы начались с самых популярных туристических достопримечательностей нашего города: центральной площади Регистан, мавзоляя Амира Темура и Биби-Ханум. Видео блоги Нусейра Ясина, снятые в Самарканде о традициях и обычаях узбекского народа, послужат презентацией туристического продукта Самаркандской области и дальнейшему привлечению туристов в регион.

 

Помимо этого, видеоблогера порадовало гостеприимство узбекского народа, а также национальные блюда, которые славятся на весь мир, передает ресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области


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