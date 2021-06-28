ВИДЕОБЛОГЕР NUSEIR YASSIN ОЗНАКОМИЛСЯ С ТУРИСТИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ САМАРКАНДА

Известный арабско-израильский видеоблогер, основатель популярного блога Nas Daily Нусейр Ясин ознакомился с туристическими возможностями Самарканда.





Съемочные работы начались с самых популярных туристических достопримечательностей нашего города: центральной площади Регистан, мавзоляя Амира Темура и Биби-Ханум. Видео блоги Нусейра Ясина, снятые в Самарканде о традициях и обычаях узбекского народа, послужат презентацией туристического продукта Самаркандской области и дальнейшему привлечению туристов в регион.

Помимо этого, видеоблогера порадовало гостеприимство узбекского народа, а также национальные блюда, которые славятся на весь мир, передает ресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области