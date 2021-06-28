Мигрант из Самарканда упал с высотного здания во время работы на стройке в Питере

Он скончался в больнице спустя 4 дня.

В России насмерть разбился мигрант из Самаркандской области. Он упал с высотного здания, выполняя строительные работы. Пресс-служба агентства по внешней трудовой миграции предоставила информацию об этом.

По данным агентства, 22-летний А. Файзиев из Самаркандской области работал на стройке во Всеволожском районе Санкт-Петербурга.

Страшное падение с большой высоты произошло 17 июня, парень не соблюдал правила техбезопасности во время работы. Спустя 4 дня он скончался в местной больнице.

Отмечается, что тело погибшего было доставлено на родину 25 июня. Этому способствовали переговоры между агентством по иностранной трудовой миграции и работодателем узбекистанца, также была полностью выплачена денежная компенсация.

По этому случаю правоохранительными органами России возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.