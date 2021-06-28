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  • 28 июнь 2021 9:15
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Случаи мошенничества при продаже земель выявлены в Самарканде

Случаи мошенничества при продаже земель выявлены в СамаркандеОбластное управление при Генпрокуратуре рассматривает сразу несколько фактов мошенничества, связанных с незаконной продажей земель в Наманганской и Самаркандской областях.

 

Как передает телеканал UzReport в ходе спецоперации, проведенной Ургутским районным отделением СГБ, пойман мошенник. Он пытался обманным путем продать участок земли площадью 1,48 га за $12 тыс. Эта территория была отведена под агробизнес по выращиванию лимонов.

 

На мошенника возбуждено уголовное дело по статье 168 («мошенничество») и 28, 211 («взяточничество»). Ведется следствие.


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