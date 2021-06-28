В Самаркандской области задержали женщину, обманувшую несколько десятков граждан: она присвоила себе более 1,5 миллиарда сумов

По словам женщины, она присваивала чужие деньги для своих нужд.

Согласноинформации, в марте 2020 года в дежурную часть УКД ОВД поступило заявление от гражданки Д.К. В своем заявлении она сообщила о передаче женщине по имени М.Д 50 млн сумов за доставку продуктов по низкой цене. Д.К. сообщила, что подозревает М.Д. в мошенничестве и попросила принять законные меры.

В ходе проведенных следственных мероприятий удалось установить, что женщина, представившаяся М.Д. ,совершила мошенничество в особо крупном размере в отношении нескольких граждан. Также удалось установить, что ее настоящее имя Т.Д.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, в 2021 году Т.Д., была задержана в Самаркандской области и заключена в тюрьму в качестве меры предосторожности.

«Я покинула дом, когда вышла замуж в 1994 году. В розыске с 2009 года. Я привозила из Казахстана такие продукты, как масло, сахар. Деньги, которые давали мне люди, использовала для своих нужд. За это время я не выезжала за границу из-за отсутствия документов. Я тысячу раз жалею о содеянном»,– сказала подозреваемая.

В связи с этим Т.Д. было предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 168 (Мошенничество в крупном размере), пунктам «а» и «б» части 3 статьи 168 (Повторно совершенное мошенничество в крупном размере), пункту «а» части 4 статьи 168 (Мошенничество в особо крупном размере) и нескольким другим статьям Уголовного кодекса с применением заключения под стражу в качестве меры пресечения.

По итогам следственных действий было установлено, что Т.Д. совершила мошенничество в отношении 24 граждан, причинив материальный ущерб на общую сумму более 1,5 млрд сумов. В настоящее время уголовное дело направлено в Учтепинский районный суд по уголовным делам.