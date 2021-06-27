Как готовят молодых журналистов в Самарканде?

Начиная с 1994 года, ежегодно 27 июня в Узбекистане отмечается День работников печати и средств массовой информации. Этот профессиональный праздник был учрежден Указом первого президента Республики Узбекистан И. Каримова 24 июня 1993 года. Мы с творческой командой посетили открывшийся недавно в Самарканде медиа-центр для молодых людей, интересующихся журналистикой и работой в средствах массовой информации.





Молодежный медиацентр-место, где есть возможность раскрыть свои творческие способности, обучиться и уверенно шагнуть в мир журналистики, пространство, которое объединяет сообщество молодых ребят и создает нужный контент.

В настоящий момент практически в каждом высшем учебном заведении, государственном органе существует своя пресс-служба. Каждые школа и ДОУ имеют свою страницу в социальных сетях. Но до сих пор в Самарканде не было единой постоянно действующей площадки, центра для начинающих журналистов.

Проект «Молодежный центр» в Самарканде был реализован весной этого года. Инициатором выступило Агентство по делам молодежи Республики Узбекистан. Центр, который готовит молодых кадров для сферы коммуникаций, медиа и журналистики, стал логическим продолжением школы журналистики. Ее выпускниками стали около 700 человек.

Программа курса включает в себя теоретические и практические занятия, которые ведут опытные журналисты региона. Слушатели Школы журналистики учатся создавать новостные тексты, делать стендапы и готовить интересные репортажи. Успешно завершив обучение, они получают сертификат, а более уверенные в своих силах идут работать в медиацентр.

Медиацентр-это уникальная платформа с креативным архитектурным дизайном, где работают лучшие выпускники школы журналистики. Сегодня различные передачи от информационных до детских и развлекательных для телеканалов страны, готовят более 50 молодых специалистов от 10 до 26 лет.

Как говорит Наима Пулатова, руководитель медиацентра и директор Школы журналистики, желающих обучиться и освоить навыки журналистики очень много. По ее словам, слушателями школы являются ребята из различных районов области.

-Наша молодежь очень креативная, активная, одаренная и целеустремленная, материалы, которые они готовят, транслируются в телеканалах республики, -говорит Н. Пулатова. В настоящее время телеканал «MY5» выделил для наших выпускников 25 минут эфира в неделю для развлекательной передачи «Ёшлар вакти». Кроме того, наши ребята готовят контент для местного телеканала. Совместно с молодыми журналистами медиацентра и слушателями Школы журналистики также создан сайт Мухбир.уз, где размещаются видеоматериалы, информационные репортажи, авторские передачи, тексты в разных жанрах, приготовленные творческими людьми.

Следует отметить, что в целях поддержки молодых начинающих журналистов хоким Самаркандской области Э.Турдимов в преддверии 27 июня-Дня работников печати и средств массовой информации передал медиацентру необходимое оборудование-профессиональную камеру,телевизор, компьютер, планшеты.

Зарина Хакбердиева