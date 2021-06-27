В Самарканде отметили День работников печати и СМИ

В Самаркандской области на сегодня функционируют одно телевидение, два радио, 39 печатных СМИ - 34 газеты и 5 журналов, в качестве электронных СМИ зарегистрированы десятки веб-сайтов. В регионе более 50 активных блогеров, которые ведут Telegram- и YouTube каналы, страницы в социальных сетях. Общая аудитория принадлежащих им ресурсов - более 1 миллиона.





Из примерно 200 сотрудников, работающих в редакциях, 10 являются народными депутатами. На сегодняшний день 8 журналистов области удостоены звания «Заслуженный журналист Узбекистана», награждены национальной премией «Олтин калам».

В Самаркандской области в честь Дня работников печати и средств массовой информации прошло мероприятие, которое собрало всех журналистов, представителей медиапространства в одном месте- загородной площадке «Bagishamal garden».

В мероприятии также приняли участие руководители и работники ведомств, представители общественности, почетные журналисты. С профессиональным праздником творческих людей поздравил хоким области Э. Турдимов.

- Сегодняшнее быстротечное время требует особого внимания к СМИ, - сказал Э. Турдимов в поздравительной речи. - В связи с этим я каждое утро начинаю свой рабочий день с чтения всех изданий региона. Когда у меня есть свободное время, я постоянно смотрю и слежу за телеканалами, интернет-сайтами и социальными сетями, которые распространяют информацию о жизни региона.

На мероприятии по традиции почетными грамотами и подарками поощрили 27 представителей прессы. Также награждены 9 победителей конкурса «Самый активный журналист года», проводимого администрацией области и региональным отделением Творческого союза журналистов.

Не остались в стороне от праздника и ветераны самаркандской журналистики. В частности, за многолетнюю плодотворную деятельность почетные грамоты и праздничные подарки получили 12 ветеранов.

Мероприятие продолжилось концертной программой.

Зарина Хакбердиева