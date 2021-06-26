Определены самые активные журналисты Самарканда в 2020 году

Состоялось заседание правления регионального отделения Творческого союза журналистов Узбекистана.

На заседании были подведены итоги областного конкурса «Самый активный журналист года», который традиционно проводится совместно с администрацией области и региональным отделением Творческого союза журналистов Узбекистана 27 июня - в День работников печати и СМИ.

По его итогам, победителями конкурса стали:

По направлению печатных изданий

Хуршида Эрназарова - корреспондент региональной газеты «Зарафшон» (за активное освещение новостей социальной сферы региона, деятельности образовательных учреждений);

Юлдуз Хайдарова - корреспондент региональной газеты «Самаркандский вестник» (за активное освещение экономических реформ, предпринимательства);

Бахтиёр Джумаев - заместитель редактора региональной газеты «Овози Самарканда» (за активное освещение социально-экономических реформ в регионах);

Хусниддин Холдоров - корреспондент газеты «Пайарик хаёти» Пайарыкского района (за активное освещение социально-экономических, культурных, образовательных, сельскохозяйственных реформ в регионе);

Дильноза Хасанова - корреспондент газеты «Истикбол сари» Кошрабатского района (за активное освещение изменений в сфере образования, культуры, просвещения в районе).

Интернет-журналистика

Каримберди Турамуродов - независимый журналист (за активное освещение туристического потенциала Самарканда, общественно-политической, культурной и образовательной жизни).

По направлению ТВ

Нозигуль Рустамова - корреспондент телегруппы региональной телерадиокомпании (авторские программы на социально-экономические, женские темы, автор передач («Иффатли аёл”, "Маҳалла раиси - ислоҳотчи”, "Махсус репортаж”, "Жараён”).

По направлению радио

Рахима Давирова - специальный корреспондент радиопередач областной телерадиокомпании

В сфере фотожурналистики

Бахтиёр Мустанов - фотокорреспондент областных газет «Зарафшон» и «Самаркандский вестник» (за фотоснимки в сфере строительства, творчества, сельского хозяйства, социальных новостей и туристического потенциала Самарканда).