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  • 26 июнь 2021 9:07
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Ташкент включён в «красную» зону карантина, Самарканд-"желтую"

В связи с ростом заболеваемости Ташкенту присвоен «красный» уровень карантина. Самаркандская и Ташкентская области включены в «жёлтую» зону.

 

Ташкент включён в «красную» зону карантина, Самарканд-"желтую"

 

Исходя из анализа динамики распространения коронавируса и выздоровления пациентов Ташкенту присвоен «красный» уровень карантина, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.


В «жёлтую» зону включены Самаркандская и Ташкентская области. Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья по мере изменения ситуации регулярно будет информировать о присвоении уровней карантина другим регионам.


Напомним, районам и городам с 5 мая 2020 года присаивался «красный», «желтый» или «зеленый» уровень карантина исходя из оценки санитарно-эпидемиологической ситуации. Однако уже в июле прошлого года президент Шавкат Мирзиёевотметил, что принцип разделения территорий на «цветные» зоны не работает в полной мере. Глава государства тогда заявил, что среди населения встречается легкомысленное отношение к карантинным мерам, например, неправильное использование маски, рукопожатия и семейные мероприятия.

 

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