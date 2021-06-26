Самарканд планирует сотрудничать с японской организацией JICA в развитии туризма

В Международном университете туризма "Шелковый путь" состоялась встреча сотрудников Главного управления туризма и спорта области, руководства университета со специалистами JICA, UNICO International, IDCJ из Японии.

В ходе встречи были обсуждены вопросы по организации совместной работы с японскими университетами по подготовке кадров в сфере туризма, вовлечения японских профессоров и преподавателей в образовательный процесс, сообщает пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области.

В ходе встречи ответственными сотрудниками Главного управления была представлена информация о туристическом потенциале Самарканда, реализуемых проектах по развитию отрасли, а также о дальнейших планах. Зарубежные эксперты выразили заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве с Самаркандом в сфере туризма.