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  • 25 июнь 2021 14:19
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СМИ ознакомились с обеспечением угольной продукцией Самаркандской области

24 июня Минэнерго совместно с АО «Узбекуголь» и AИМК организован пресс-тур по социальным объектам Самаркандской области, для представителей СМИ, с целью ознакомления с проводимой работой по обеспечению потребителей угольной продукцией.

 


Всего в этом году потребителям Самаркандской области уже поставлено 123,1 тысячи тонн угля. Из них 38,1 тыс. тонн угольной продукции доставлено в соответствии с графиком на объекты социальной сферы для осенне-зимнего сезона 2021-2022 годов.

 

К сведению, «Узбеккомир» в этом году планирует добыть 4 млн. 570 тысячи тонн угля, что на 67 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.

 

Согласно утвержденному плану на осенне-зимний период 2021-2022 годов, 450 тысяч тонн угля будут поставлены на социальные объекты и 985 тысяч тонн - потребителям.

 

Зарина Хакбердиева


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