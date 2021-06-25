В Самарканде на бульваре незаконно строили жилье в стиле «Таунхаус»

Против застройщика возбуждено уголовное дело по факту подделки документов на строительство.

В последнее время горожане, активисты и депутаты стали активно просить прекратить строительства на Минском бульваре. Стоит отметить, что в Самарканде есть три бульвара - Университетский бульвар, бульвар рядом с Самаркандским государственным архитектурно-строительным институтом и Минский бульвар.

Сообщается, что застройщик начал строительство вблизи Минского бульвара в конце прошлого года. Он планировал построить здесь жилье в стиле «Таунхаус», детский сад и коммерческие здания.

Прокуратура Самаркандской области изучила документы застройщика и сообщила о факте подделки документов о разрешении на строительство.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. А строительство на Минском бульваре признано незаконным.