Выпускники моноцентра в Самарканде смогут работать за рубежом

Моноцентр «Ишга мархамат» («Добро пожаловать на работу») в Самарканде сдан в эксплуатацию 5 мая этого года. Сегодня в центре обучается 236 человек. В ходе пресс-тура, организованного областным управлением занятости населения в моноцентр «Ишга мархамат», журналисты ознакомились с деятельностью и образовательными процессами центра.









Центр планирует обучать на ежегодной основе 1665 человек безработных и молодежь из малообеспеченных семей по 22 специальностям и ремеслам, основам предпринимательства. В нем есть общежитие на 60 мест для слушателей из отдаленных районов. В настоящее время в центре готовят сварщиков, сантехников, водителей, электриков, работников автосервиса, парикмахеров, кондитеров и других. Также есть 3-4-месячные курсы обучения по 3-м иностранным языкам, бизнес-навыкам, программам компьютерного дизайна.

Желающие учиться в моноцентре обращаются в районные (городские) центры занятости. Как отмечалось на пресс-туре, зачастую хотят учиться женщины, молодые люди, включенные «железную» тетрадь. Слушатели центра проходят обучение с понедельника по пятницу. Базовые занятия проводятся до середины дня, дополнительные занятия, такие как изучение языка, предпринимательские навыки, проводятся во второй половине дня по желанию слушателей.

Оценивание профессиональной компетенции выпускников моноцентра «Ишга мархамат» будет осуществляться на основе стандартов WorldSkills. Успешным выпускникам будет выдан Passport Skills (паспорта квалификации), признаваемый в Узбекистане и за рубежом. Также сертификат, подтверждающий прохождение обучения в моноцентре - Аттестат приравнивается к уровню среднего специального диплома о профессиональном образовании.

Зарина Хакбердиева