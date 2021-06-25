Самаркандец в алкогольном опьянении приставал к незнакомой девушке

В Самаркандской области мужчина в нетрезвом виде приставал к незнакомой женщине, сообщает Repost со ссылкой на пресс-службу УВД Самаркандской области.

Инцидент произошел 19 июня на рынке Мирбазар Нарпайского района Самаркандской области. Гражданин С.Д. в состоянии алкогольного опьянения схватил за руку незнакомую девушку по имени У.У. и начал приставать к ней. Позже У.У. обратилась с заявлением в УВД Нарпайского района с просьбой принять законные меры в отношении С.Д.

На основании решения Нарпайского районного суда по уголовным делам от 23 июня С.Д. был признан виновным по статье 183 (Мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности. Мужчине было назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Также отмечается, что родственники молодого человека, не зная о сложившейся ситуации, устроили скандал в здании УВД. После того как ситуация была объяснена близким С.Д., граждане отправились домой.