У пассажира, следовавшего из Термеза в Самарканд, изъято 3,36 кг опия

Три случая незаконного оборота наркотиков пресекли сотрудники Службы госбезопасности. Обнаружено и изъято более 8 кг опия и почти 500 гр гашиша.

Сотрудники управлений Службы государственной безопасности по Сырдарьинской и Самаркандской областям совместно с Сырдарьинским областным таможенным управлением провели оперативное мероприятие на посту ДПС «Умакай» в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе СГБ.

Был остановлен автомобиль Cobalt, следовавший из Сурхандарьи в Самарканд. При осмотре авто у жителя Сариасийского района Сурхандарьинской области 1987 года рождения, ехавшего в качестве пассажира, было обнаружено и изъято 3,36 кг опия.

В еще одном случае сотрудники СГБ остановили на посту ДПС «Минерал сувлар» в Ташкентском районе Ташкентской области автомобиль Nexia-3 под управлением жителя Денауского района Сурхандарьинской области, 1996 года рождения. При осмотре салона автомашины было обнаружено 5 кг опия.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного в Уртачирчикском районе, сотрудники управлений СГБ по Ташкентской и Кашкадарьинской областям и таможенной службы задержали жителей города Бекабада 1991 и 1990 годов рождения, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за наркоторговлю. Они пытались продать 492 гр гашиша за 50 млн сумов.

Во всех трех случаях наркотики были завезены контрабандой на территорию Узбекистана из Таджикистана, отметили в СГБ.

В отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, ведутся следственные действия.