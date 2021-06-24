В Самарканде началась уборочная кампания

Лоле Бахромовой отдыхать некогда-пока пару раз в день она не выйдет в поле на тракторе или комбайне, не успокоится. Для 70-летней пенсионерки из Акдарьинского района Самаркандской области трудиться на земле одно удовольствие. Зерноуборочным комбайном управляет также легко, как и всем фермерским хозяйством. В разгар уборочной кампании ей скучать не приходится. Задача давно поставлена-нужно выполнить план по зерну.

-Я управляю фермерским хозяйством «Фозилов Собир боги» с 1986 года,-говорит женщина-предприниматель. –В основном занимаемся выращиванием озимых культур и хлопка. После смерти супруга обрабатывать 30 гектаров земли помогают дети-пять сыновей и дочка. Работаем всей семьей, стараемся каждый год перевыполнить план государства.

Лола Бахромова-единственная женщина-фермер в своей округе. За 35 лет неустанного труда она смогла добиться больших успехов. Работая учительницей начальных классов в районной школе, начавшийся еще ранним утром день заканчивала в просторных рядах пшеницы. Высокая урожайность зерновых- главный приоритет предпринимательницы. Ежегодно она сдает государству по 80 центнеров с гектара, тогда как другие фермеры сдают только одну треть.

-В прошлом году, в 2020-ом, несмотря на дефицит воды на данной территории мы получили очень богатый урожай пшеницы,-рассказывает Л. Бахрамова.-К счастью, и в этом году природа наградила нас хорошим урожаем зерновых агрокультур. Для орошения полей наши рабочие используют артезианские скважины. По плану с каждого гектара мы должны сдать по 29 центнеров, но я планирую довести госзаказ до 60-70 центнеров.

На выручку прошлого сезона Лола Бахромова закупила один трактор производства Белоруссии и отечественный «Дамас». Наша героиня не только вносит свой вклад в экономический рост страны, она также старается помочь молодым людям и семьям, включенным в «молодежную» и «железную» тетради. В прошлом году, в период пандемии, принимая во внимание принятые главой государства меры по обеспечению занятости молодежи, Лола Бахромова выделила около 20 представителям малообеспеченных семей по 25 соток земли для ведения сельского хозяйства.

По области в этом году в среднем по 25 соток земли будет выделено более 180,5 тысячам человек, чтобы создать источник дохода для малообеспеченных и безработных граждан, обеспечить занятость для семей.

-Я проживаю в махалле «Дахбед» Акдарьинского района по соседству с Лолой Бахромовой, -говорит местная жительница Озода Наврузова. –Я знакома с ней очень давно, знаю ее как трудолюбивого и преданного своей работе человека, который всегда готов протянуть руку помощи людям, нуждающимся в социальной поддержке. Я состою в «железной» тетради, как и многим другим, она выделила мне участок земли, дала возможность для повторного посева после пшеницы. Зачастую выращиваем кукурузу.

В настоящее время в Акдарьинском районе, как и в других регионах области, начался сбор урожая. По данным областного управления сельского хозяйства, в этом году фермеры Самаркандской области вырастили зерно на 94 230 гектарах. По словам начальника ведомства Аслиддина Маматмусаева, по состоянию на 20 июня в области собрано озимой культуры с 15 тысяч гектаров, более 1850 гектаров вспахано с помощью свыше 540 единиц спецтехники. В этом году планируется заново засеять на 6500 гектаров больше, чем в 2020 году, сравнительно с 2016 годом на 17 853 гектаров.

Хорошим урожаем работа фермера не заканчивается. Обработка залежей, пересадка и обеспечение потребности населения в продуктах питания также являются важной задачей. Поэтому наши фермеры, в том числе и Лола Бахромова после уборки пшеницы, начнут вспахивать пустые поля и заново их засеивать.

Зарина Хакбердиева