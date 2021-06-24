» » » Шесть человек задержаны в Самарканде по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
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  • 24 июнь 2021 12:23
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Шесть человек задержаны в Самарканде по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Среди задержанных оказались лица, ранее судимые за пропаганду идей указанной террористической организации.

 

 

Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Самаркандской области шесть человек, подозреваемых в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает пресс-служба УВД региона.

 

"Сотрудники УВД и СГБ (Службы госбезопасности. — Прим. ред.) Самаркандской области в ходе оперативных мероприятий пересекли деятельность религиозно-экстремистской группы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* из шести человек", — говорится в публикации на Telegram-канале УВД.

 

По данным следствия, среди задержанных оказались лица, ранее судимые за пропаганду идей указанной террористической организации.

 

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.


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