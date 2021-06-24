Шесть человек задержаны в Самарканде по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Среди задержанных оказались лица, ранее судимые за пропаганду идей указанной террористической организации.
Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Самаркандской области шесть человек, подозреваемых в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает пресс-служба УВД региона.
По данным следствия, среди задержанных оказались лица, ранее судимые за пропаганду идей указанной террористической организации.
Возбуждено уголовное дело, идет следствие.