Прокурор Самаркандской области взял под личный контроль дело по факту изнасилования 19-летней девушки

23 июня состоялось обсуждения дела с участием ряда должностных лиц.

Ранее сообщалосьо том, что в Самаркандской области 19-летнюю девушку изнасиловали на работе. Позже появилась информация о возбуждении уголовного дела.



Стало известно, что уголовное дело по факту изнасилования 19-летней девушки взято под личный контроль прокурора области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самаркандской области.

23 июня под председательством прокурора области Равшана Машарипова и сенатора Фармона Тошева состоялось обсуждение дела с участием ряда должностных лиц, а также представителей широкой общественности и средств массовой информации.

В ходе обсуждения прокурор области отметил, что следственные действия по уголовному делу были проведены не квалифицированно. Так, мера пресечения в отношении обвиняемого была избрана 21 июня после освещения дела в социальных сетях.

По итогу, Равшан Машарипов поручил продолжение следственных действий по уголовному делу следователям органов областной прокуратуры, а само дело взято под личный контроль прокурора Самаркандской области.