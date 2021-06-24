Прокурор Самаркандской области взял под личный контроль дело по факту изнасилования 19-летней девушки

23 июня состоялось обсуждения дела с участием ряда должностных лиц.
Ранее сообщалосьо том, что в Самаркандской области 19-летнюю девушку изнасиловали на работе. Позже появилась информация
о возбуждении уголовного дела.
Стало известно, что уголовное дело по факту изнасилования 19-летней девушки взято под личный контроль прокурора области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самаркандской области.
23 июня под председательством прокурора области Равшана Машарипова и сенатора Фармона Тошева состоялось обсуждение дела с участием ряда должностных лиц, а также представителей широкой общественности и средств массовой информации.
В ходе обсуждения прокурор области отметил, что следственные действия по уголовному делу были проведены не квалифицированно. Так, мера пресечения в отношении обвиняемого была избрана 21 июня после освещения дела в социальных сетях.
По итогу, Равшан Машарипов поручил продолжение следственных действий по уголовному делу следователям органов областной прокуратуры, а само дело взято под личный контроль прокурора Самаркандской области.