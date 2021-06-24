В махалле “Терсак” Ургутского района за один день открылось 25 гостевых домов

В рамках обеспечения исполнения Указа № УП-5781 Президента Республики Узбекистан от 13 августа 2019 г в Ургутском районе в результате осуществляемых практических мер по созданию туристического поселка «Терсак» 22 июня текущего года 25 семейным гостевым домам на территории села были представлены выписки из реестра на основании требований Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров О порядке организации деятельности семейных гостевых домов.

Организованные семейные гостевые дома могут вместить до 250 местных и иностранных туристов одновременно. В окрестностях водопадов и ручьев, на склонах гор созданы зоны отдыха для дополнительного времяпровождения туристов. В то же время в гостевых домах для туристов проводятся дегустации натуральных молочно-йогуртовых продуктов, фруктов и овощей, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, демонстрация этнических традиций села, демонстрация древних стилей животноводства, садоводства и земледелия в направлении агротуризма.

В этом поселке работают 4 гида-экскурсовода, которые проводят экскурсии по горным окрестностям. Туристам, побывавшим на территории, созданы возможности для ознакомления с уникальной природой населенного пункта путем пеших и конных прогулок.

В организованных 25 семейных гостевых домах обеспечена занятость 52 граждан. В дальнейшем их квалификация по обслуживанию иностранных туристов будет постоянно повышаться.

В дальнейшем по осуществлению практической работы в туристическом поселке «Терсак» предусмотрено улучшение состояния инфраструктуры, электроснабжения, питьевой воды, установка приборов ночного освещения, организация пешеходных и велодорожек.

Пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области