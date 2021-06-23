Между Самаркандом и Стамбулом увеличится число авиарейсов — Uzbekistan Airways

На данный момент авиабилеты по направлению Самарканд – Стамбул можно приобрести от 2,935 млн сумов, а в обратную сторону – от 4,282 млн сумов.

Uzbekistan Airways увеличивает число рейсов между Самаркандом и Стамбулом, сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика.

"С июля этого года Uzbekistan Airways увеличивает число регулярных рейсов по направлению Самарканд – Стамбул – Самарканд до трех раз в неделю", – отметили в авиакомпании.

Согласно данным пресс-службы, самолеты начнут летать по понедельникам, средам и пятницам.

На данный момент авиабилеты по направлению Самарканд – Стамбул можно приобрести от 2,935 млн сумов, а в обратную сторону – от 4,282 млн сумов.

Накануне в Uzbekistan Airways заявили, что с 4 июля национальный авиаперевозчик также восстановит регулярный рейс по маршруту "Ургенч — Стамбул — Ургенч".

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