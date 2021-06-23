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  • 23 июнь 2021 9:26
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Ректор СамГМИ принял участие в узбекско-венгерском форуме вузов

Вовлечение в мировое образовательное пространство посредством активизации сотрудничества с вузами других стран является одним из приоритетов реформирования системы высшего образования страны. И начавшийся 21 июня в Ташкенте и продолжившийся 22 июня в Самарканде узбекско-венгерский форум вузов двух стран является ярким тому подтверждением.

 

Ректор СамГМИ принял участие в узбекско-венгерском форуме вузов

 

В форуме приняли участие члены представительной делегация из Венгрии, ректора вузов и директора филиалов нашего региона. Мероприятие открыл ректор Самаркандского государственного университета Рустам Холмуродов, который в своём приветственном обращении отметил поддержку руководством страны сотрудничества национальных университетов с зарубежными вузами.


В своём выступлении на узбекско-венгерском форуме ректор Самаркандского государственного медицинского института Жасур Ризаев рассказал о высоком научно-педагогическом потенциале нашего института, наработанный практический опыт международного сотрудничества, регулярность проведения институтом международных научных форумов и конференций, многочисленные меморандумы о сотрудничестве с ведущими зарубежными медицинскими университетами и их практическое исполнение.

 

Также ректор СамГМИ обратился с предложением налаживания конструктивного диалога и партнёрства с ведущими медицинскими университетами данной страны, что было положительно воспринято членами венгерской делегации.

 

Ректор СамГМИ принял участие в узбекско-венгерском форуме вузов

 

Выступившие далее глава венгерской делегации, государственный секретарь Венгерской дипломатической академии и программы Stipendium Hungarium, доктор Орсойо Пасай-Томашич, ректор Университета Земельвейс д-р Бела Меркей, проректор по исследованиям Университета Сечена Стивена Эстер Лукаш отметили высокий научный потенциал вузов нашей республики и обоюдовыгодную заинтересованность в тесном сотрудничестве.


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