Оскорбившие сотрудника пресс-службы Иштыханского хокимията граждане приговорены к 15 суткам

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов в поисках других нарушителей общественного порядка.

Напомним, что 14 июня сотрудники передачи «Центральная студия» телеканала «Му5» прибыли на место происшествия, чтобы осветить подробности пожара, произошедшего в продовольственных торговых рядах на дехканском рынке Иштыхана, Самаркандская область.

Однако, журналистам оказал сопротивление сотрудник пресс-службы хокимията Иштыханского района Ильхом Бабаев. Согласно данным, Ильхом Бабаев вытащил карту памяти из камеры журналистов и сжевал её.

После чего,сообщалось, что «сжевавший» карту памяти сотрудник пресс-службы хокимията Иштыхана получил строгий выговор. О том, что пресс-секретарь проглотил карту памяти, корреспондент услышал от других людей, однако сам этого не видел.

Согласно новым данным, в ходе инцидента, произошедшего 14 июня, двое мужчин оказали активное сопротивление представителю хокимията и оскорбили его.

«14 июня, когда корреспонденты телеканала «Му5» и руководитель пресс-службы районного хокимията Ильхом Бабаев изучали ситуацию на рынке, двое граждан, Н. О. и М. У., не вникнув и не поняв ситуацию, оказали сопротивление представителю хокимията и оскорбили его», - говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 183 (Мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности, каждого из них приговорили к 15 суткам административного ареста. Кроме этого, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут других нарушителей общественного порядка.