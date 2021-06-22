Отправленные самаркандцем через банк в Россию 20 тысяч долларов бесследно исчезли

Самаркандский предприниматель Навруз Абдуллаев для покупки оборудования отправил на имя своей родственницы в Москву через банк 20 тысяч долларов США.

Транш был осуществлен в несколько приемов через филиал имени Амира Темура "Узсаноаткурилишбанк” Самаркандской области в начале февраля текущего года через систему "CONTACT”.

- Перевод, согласно правилам, был осуществлен в четыре приема по 5 тысяч долларов США, за услуги банк взял 100 долларов США, - говорит бизнесмен. - Для того, чтобы эти деньги могла получить в России родственница мне передали коды, которые я должен был ей сообщить. Однако я не успел сделать этого, так как пришло СМС «Переведенные вами деньги сняты получателем».



Удивленный предприниматель сначала подумал, что это ошибочное сообщение, позвонил в Москву родственнице, которая сказала, что находится на рабочем месте и ничего о деньгах не знает. Он попросил ее съездить в московский филиал банка, предъявить коды, узнать судьбу денег. В банке подтвердили: деньги уже сняты.



На следующий день он пришел в Самаркандский филиал "Узсаноаткурилишбанка” имени Амира Темура и сообщил о случившемся. Подтвердилось, что деньги через представительство платежной системы "CONTACT” сняты в Самарской области Российской Федерации. Это в 1000 километрах, от того места где живет родственница.



Самаркандский предприниматель Навруз Абдуллаев начал искать концы, обратился в правоохранительные органы. Но безрезультатно. Деньги растворились бесследно и крайних назвать ему никто не может вот уже четвертый месяц...