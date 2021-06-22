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  • 22 июнь 2021 10:22
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В Самарканде похитили золотые украшения на 248 миллионов сумов

Пострадавшая жительница Самарканда, продавщица золотых украшений Бахора заявила правоохранителям, что ее знакомая по имени Малохат (имя изменено), войдя к ней в доверие, взяла у нее ювелирные изделия на сумму свыше 248 миллионов сумов и не возвращает.
 

В Самарканде похитили золотые украшения на 248 миллионов сумов

 В Самарканде похитили золотые украшения на 248 миллионов сумов

 

На основании обращения заявительницы стражи правопорядка задержали подозреваемую. В ходе допроса Малохат во всем призналась.

Против женщины, взявшей золотые украшения на сумму 23 тысяч 600 долларов, возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) УК РУз.


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