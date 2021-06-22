Пожар в Самарканде: официальное сообщение УЧС

Сегодня, 22 июня, в 00:52 в Управление по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области поступило сообщение о пожаре. Загорелся дом по улице Ходжа Исоки Валий махалли «Богибаланд» в Самарканде.

«На место происшествия выехали 6 пожарно-спасательных бригад и 1 водовоз. В результате ЧП сгорело 248 кв.м. кровли загоревшего дома, пламя также охватило и соседский двор-30 кв.м.»,-отметили спасатели.





Пожар был локализован в 13:55 и полностью потушен в 14:53. Удалось сохранить около 300 кв.м. Пострадавших нет.





Причина пожара и размер материального ущерба выясняются. В целях предотвращения подобных происшествий МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.