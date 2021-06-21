Как органы власти помогли вдове с четырьмя детьми с трудоустройством?

34-летняя Гуллола Муяссарова проживает в селе Тойтуйок Иштыханского района. В 2019 году женщина стала вдовой. После смерти мужа она одна воспитывает четверых несовершеннолетних детей.





На свое положение Гуллола опа не жалуется, довольствуется тем, что есть. У меня дети, имеется крыша над головой, 22 соток земли, говорит хозяйка. На самом деле, условия жизни одинокой женщины очень плачевные.

Все это время Гуллола Муяссарова нигде не работала. Реформы президента Шавката Мирзиёева, направленные на работу по системе «Махаллабай», изучение проблем населения в результате обхода, улучшение их социального положения и жилищных условий, сегодня приносят свои плоды. Глава управления юстиции Иштыханского района, работая в этом направлении и изучая обращения населения, встретился с Гуллолой Муясаровой.

-В ходе подомового обхода выяснилось, что жительница Иштыханского района Гуллола Муяссарова на самом деле одна воспитывает четверых детей, состоит в списке малообеспеченных семей и внесена в «железную» тетрадь. Кроме того, она еще и безработная,-говорит Боборавшан Бобомурадов, начальник районного отдела управления юстиции.

Гуллола неоднократно обращалась к директору сельской школы №75 с просьбой устроить ее на работу уборщицей. Но бывший директор всегда отказывался. Расследование показало, что штатные единицы заняты родственниками и близкими к директору людьми.

-При проверке мы узнали, что при распределении должностей и обязанностей в школе выявлен ряд правонарушений,-отметил Боборавшан Бобомурадов. Бывший директор школы фиктивно заключал трудовые соглашения со своими родственниками. По документам они числятся в школе, а по факту не работают. В данное время благодаря усилиям районной юстиции Гуллола Муяссарова трудоустроена в качестве технического работника.

Гуллола опа сейчас работает уборщицей в школе. Со стороны руководителя 3 сектора ей недавно передали швейную машинку, а один из районных банков помог с установкой водяного насоса и ограждением приусадебного участка. Гуллола Муяссарова на данный момент исключена из «железной» тетради.

Зарина Хакбердиева