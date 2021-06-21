Как органы власти помогли вдове с четырьмя детьми с трудоустройством?

34-летняя Гуллола Муяссарова проживает в селе Тойтуйок Иштыханского района. В 2019 году женщина стала вдовой. После смерти мужа она одна воспитывает четверых несовершеннолетних детей.
На свое положение Гуллола опа не жалуется, довольствуется тем, что есть. У меня дети, имеется крыша над головой, 22 соток земли, говорит хозяйка. На самом деле, условия жизни одинокой женщины очень плачевные.
Все это время Гуллола Муяссарова нигде не работала. Реформы президента Шавката Мирзиёева, направленные на работу по системе «Махаллабай», изучение проблем населения в результате обхода, улучшение их социального положения и жилищных условий, сегодня приносят свои плоды. Глава управления юстиции Иштыханского района, работая в этом направлении и изучая обращения населения, встретился с Гуллолой Муясаровой.
Гуллола неоднократно обращалась к директору сельской школы №75 с просьбой устроить ее на работу уборщицей. Но бывший директор всегда отказывался. Расследование показало, что штатные единицы заняты родственниками и близкими к директору людьми.
Гуллола опа сейчас работает уборщицей в школе. Со стороны руководителя 3 сектора ей недавно передали швейную машинку, а один из районных банков помог с установкой водяного насоса и ограждением приусадебного участка. Гуллола Муяссарова на данный момент исключена из «железной» тетради.
Зарина Хакбердиева