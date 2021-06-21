Аэропорт Самарканда планирует утилизировать невостребованный багаж

Речь идет о багаже пассажиров, находящемся на специальном складе службы организации перевозок.

Международный аэропорт "Самарканд" 15 июля утилизирует невостребованный багаж пассажиров, сообщает администрация воздушной гавани.

Речь идет о багаже пассажиров, прилетевших рейсами "Аэрофлота", Turkish Airlines, UzAirways, S7, Nord Star, Utair, AZUR Air, Ural Airlines, Red Wings, Royal Flight, Nord Avia, находящемся на специальном складе службы организации перевозок.

"Пассажирам, прилетевшим в аэропорт "Самарканд" вышеуказанными рейсами, следует обратиться в администрацию аэропорта до 10 июля", — говорится в сообщении.

Воздушная гавань древнего города в настоящее время переживает модернизацию. Уже готова современная взлетно-посадочная полоса, также проектом предусмотрено возведение нового терминала, стоянок и других объектов.

Обновленный аэропорт планируется сдать в эксплуатацию в сентябре. После открытия он начнет работать в режиме "открытого неба", сообщает Спутник.уз.