В отношении изнасиловавшего на работе девушку мужчины возбуждено уголовное дело

Ранее мы сообщали, что в Пастдаргомском районе Самаркандской области изнасиловали 19-летнюю девушку, работавшую на одном из текстильных предприятий.

По данному факту в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 статьи 118 (Изнасилование) Уголовного кодекса.

Как сообщает Repost, в отношении обвиняемого 28-летнего гражданина А.Ф. была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия.

Также, по данным Генпрокуратуры, мера пресечения была выбрана заочно, поскольку подозреваемый в розыске.