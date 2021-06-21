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  • 21 июнь 2021 12:39
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В отношении изнасиловавшего на работе девушку мужчины возбуждено уголовное дело

В отношении изнасиловавшего на работе девушку мужчины возбуждено уголовное делоРанее мы сообщали, что в Пастдаргомском районе Самаркандской области изнасиловали 19-летнюю девушку, работавшую на одном из текстильных предприятий.

 

По данному факту в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 статьи 118 (Изнасилование) Уголовного кодекса.

 

Как сообщает Repost, в отношении обвиняемого 28-летнего гражданина А.Ф. была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия.

 

Также, по данным Генпрокуратуры, мера пресечения была выбрана заочно, поскольку подозреваемый в розыске.


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