В Пастдаргомском районе создадут теплицу площадью 145 га

В соответствии с поручением, данным Президентом во время его визита в регион, до конца года на базе предприятия «Жомбой кўчатчилик томорқа хизмати» будет организован научно-практический учебный центр по развитию садоводства, а до конца года деятельность земельных предприятий в Булунгурском, Пайарыкском, Иштыханском и Ургутском районах будет организована по кластерному принципу.

С целью строительства доступного жилья для малообеспеченных, построят теплицы на 5 га в центре района и на 140 га на территории МСГ «С.Маллаев».

Будет проработан вопрос выделения орошаемых земель для налаживания производства мебели и бетонных колодцев на 5 га на территории махаллинского схода граждан «Узбекистан» и создания промышленной зоны на 100 га в махалле «Дустлик».