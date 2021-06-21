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  • 21 июнь 2021 11:11
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В Пастдаргомском районе создадут теплицу площадью 145 га

В соответствии с поручением, данным Президентом во время его визита в регион, до конца года на базе предприятия «Жомбой кўчатчилик томорқа хизмати» будет организован научно-практический учебный центр по развитию садоводства, а до конца года деятельность земельных предприятий в Булунгурском, Пайарыкском, Иштыханском и Ургутском районах будет организована по кластерному принципу.

 

В Пастдаргомском районе создадут теплицу площадью 145 га

 

С целью строительства доступного жилья для малообеспеченных, построят теплицы на 5 га в центре района и на 140 га на территории МСГ «С.Маллаев».

 

Будет проработан вопрос выделения орошаемых земель для налаживания производства мебели и бетонных колодцев на 5 га на территории махаллинского схода граждан «Узбекистан» и создания промышленной зоны на 100 га в махалле «Дустлик».


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